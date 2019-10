Ontdek de geheimen van de Koude Oorlog op Park Vliegbasis Soesterberg

Op 19 en 20 oktober bruist het van de activiteiten op Park Vliegbasis Soesterberg. In het kader van het themajaar Koude Oorlog organiseert de provincie Utrecht een groot evenement met een uitgebreid programma voor jong en oud. Bijzondere plekken die normaal zijn afgesloten voor publiek vormen de locatie voor theater, film, exposities, lezingen, rondleidingen, speurtochten, gamerooms en meer.

Tussen 1945 en 1991 was Europa in de greep van een oorlog die nooit uitbrak: de Koude Oorlog. Het was een tijd van oost tegen west, spionage en de dreiging van de atoombom. De overheid bereidde de bevolking voor op een aanval met kernraketten door de Russen, er werden bunkers en schuilkelders gebouwd om ons te beschermen tegen het ‘Rode gevaar’.

Op Vliegbasis Soesterberg vind je overal nog sporen uit deze spannende tijd. Beleef de verhalen en geheimen van de Koude Oorlog op dit uitgestrekte terrein met haar roemruchte verleden. Twee dagen lang is er van alles te zien en te doen: theatervoorstellingen, kunstobjecten in de shelters en bunkers, muziek, tentoonstellingen, wandel- en fietsroutes over het uitgestrekte natuurterrein langs monumenten en kunstwerken, rondleidingen, lezingen, een poëzieroute, een storytrail en voor de jonge bezoekers zijn er gamerooms en speurtochten. Alles in het teken van beleven, onderzoeken, luisteren en ervaren van deze bijzondere geschiedenis.

19 en 20 oktober | 10:00 en 16:00 uur | Gratis toegang

Kijk voor het hele programma op: www.provincie-utrecht.nl/geheimenkoudeoorlog



Dit programma is een samenwerking van provincie Utrecht, Het Utrechts Landschap, het Nationaal Militair Museum, gemeente Soest en gemeente Zeist.

Themajaar Koude Oorlog

De provincie Utrecht heeft 2019 uitgeroepen tot themajaar Koude Oorlog, om deze spannende periode tot leven te brengen en het erfgoed te bewaren. In 2019 is het 70 jaar geleden dat de NAVO is opgericht en 30 jaar geleden dat de Berlijnse muur viel, hèt symbool van de Koude Oorlog. De provincie Utrecht grijpt dit themajaar aan om Utrechtse verhalen uit deze periode te ontdekken en te laten zien.