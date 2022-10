Meet The Orchestra II – Leiderdorp

Het Orkest Koninklijke Luchtmacht behoeft eigenlijk geen introductie maar voor wie meer

wil weten; in deze speciaal gemaakte voorstelling, ‘Meet The Orchestra II’, worden

persoonlijke verhalen, foto’s en filmbeelden van de orkestleden verweven in het grote

verhaal van de Koninklijke Luchtmacht. Het werk van de musici voor het Orkest Koninklijke

Luchtmacht maken zo op indrukwekkende wijze onderdeel uit van het concert. En dat mag,

want het Orkest Koninklijke Luchtmacht viert zelf ook een feestje.

Het Orkest Koninklijke Luchtmacht bestaat namelijk zeventig jaar. ‘Kort na de Tweede

Wereldoorlog werd een muziekkorps opgericht waarvan de leden oorlogsvrijwilligers waren’,

is te lezen op de website van het orkest. ‘Door de vele werkzaamheden kreeg dit

vrijwilligerskorps in 1950 de ministeriële goedkeuring om een groter beroepsorkest te

worden. Al in 1955 prees Het Vrije Volk de vooruitstrevendheid van het orkest die past bij

“het modernste wapen: de luchtmacht”.’ Sinds de jaren ’90 profileert het gezelschap zich als

orkest voor lichte muziek. ‘Van 1995 tot 2008 boekte het orkest grote publiekssuccessen met

theatertours door het hele land. Voor het eerst verzorgde een militair orkest spectaculaire

theaterproducties.’ Door het succes van haar modernere repertoire voegden de musici

steeds meer populaire liedjes en improvisaties toe aan de programmering.

Inmiddels is het orkest uitgegroeid tot een formatie voor pop, jazz en fusion met 48

conservatoriumgeschoolde musici in uniform. ‘Daar waar in het verleden de muziek het

verschil maakte op het slagveld, worden wij en onze muziek tegenwoordig anders ingezet.

We staan midden in de samenleving. Met onze muziek vertellen wij het verhaal van de

luchtmacht/Defensie en verbinden onze wereld met de wereld buiten onze vliegbases. Maar

tradities die ons ceremonieel verbinden met de Krijgsmacht behoren ook tot ons DNA.’ In

‘Meet The Orchestra’ werkt het orkest samen met zangeres Nyjolene Grey . Beleef de unieke

kans om dit toporkest van de Koninklijke Luchtmacht te horen en te zien met hun eigentijdse

sound en met het spectaculaire licht en decor.

Ben je ook benieuwd naar ons feestje? Kom kijken en luisteren.

Datum

5 november 2022

Tijd

20.00 – 22.30 uur

Locatie

Sporthal De Does

Amaliaplein 40, 2351 PV Leiderdorp

Ticket boeken tot uiterlijk 31 oktober

Info en ticket boeken:

zhsecretaris@onzeluchtmacht.nl