Jaarlijkse Algemene Raad overleg.

Op 15 maart jl heeft op Landgoed De Zwaluwenberg het Landelijk Bestuur het jaarlijkse overleg gevoerd met de Algemene Raad (AR). Twee nieuwe leden, Jasmijn Baldinger (CapGemini) en Michiel van der Maat (Neways) werden welkom geheten. Vervolgens is de AR geïnformeerd over de financiële stand van zaken, het Strategisch Plan en de Doelstellingen van de KNVOL.

Voorts is, na 20 jaar trotse ambassadeur van de KNVOL te zijn geweest, afscheid genomen Dhr Karel van Doodewaerd. Tenslotte is de Chef Kabinet CLSK, Kol Carlo Mekes, in een Tour d’ Horizon CLSK ingegaan op de relevante geopolitieke ontwikkelingen voor het luchtdomein, de transitie van (de wapensystemen van) het CLSK en de toekomstplannen van het CLSK.