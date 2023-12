IN MEMORIAM: Jan van Gent

Op 3 december 2023 is de voorzitter van de KNVOL-regio Deelen, Jan van Gent, overleden.

Tussen 2004 en 2018 was hij secretaris van de regio Deelen en na het terugtreden van de voorzitter Herman Ribbink werd Jan in 2018 de nieuwe voorzitter.

Jan heeft zich sterk gemaakt voor een band tussen de regio Deelen en het 312 Sq. op de Vlb. Volkel en het is dan ook bijzonder dat hij op 3-12 is overleden.

Tijdens zijn professionele leven was Jan psychotherapeut, een luisteraar bij uitstek en dat kon hij ook als voorzitter tijdens vergaderingen en regio-avonden gebruiken: Hij absorbeerde goed wat er werd gezegd en kwam daarna met gerichte vragen. Tijdens zijn secretarisschap en voorzitterschap is de belangstelling voor de regio-avonden flink gegroeid. Ook is Jan actief geweest als promotor van zijn regio op Facebook en ook hier was er een flinke groei in het aantal kijkers te zien. Hij was hier terecht trots op. Daarnaast was hij een fervent vlieger en filmbeelden, ook op Facebook, laten zien waarheen zijn vluchten gingen. Bij herdenkingen van lucht gerelateerde gebeurtenissen uit het verleden was hij aanwezig om namens de KNVOL of namens zijn regio van zijn belangstelling blijkt te geven. Zijn warme belangstelling voor klassieke muziek mag niet onvermeld blijven. Hij en zijn vrouw Marinka zijn diverse keren in Bayreuth, in Beieren, tijdens het Wagner festival geweest. Dat hij van huis uit Limburger was verloochende hij niet. Karnaval was een vast gegeven en ook de gemeente Elst vertegenwoordigde hij bij de zusterstad Zülpich, gelegen tussen Bonn en Aken, waar hij een gewaardeerde gast was en graag op de praalwagens plaatsnam.

Wij hebben in hem een betrokken bestuurder verloren, en een fijn mens. Wij wensen zijn vrouw, zoon en verdere familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Namens het bestuur van de regio Deelen

Gertjan van de Klashorst, secretaris