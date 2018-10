De internationale oefening Falcon Autumn 2018 is in volle gang. De oefening wordt uitgevoerd door 11 Air Manoeuvre Brigade, een samenwerkingsverband van 11 Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht, het Defensie Helikopter Commando en 336 Squadron van de Koninklijke Luchtmacht. Ook doen Duitse militairen met hun materieel van de partnereenheid Division Schnelle Kräftemee. Zo vond op vrijdag 5 oktober de terugkeer van eenwavehelikopters op Vliegbasis Deelen plaats met daarin een Duitse luchtmobiele compagnie na een Air Assault-oefenoperatie. Voorafgaande daaraan vond een oefensprong plaats van luchtmobiele pathfinders, die een vrije-val-parachutesprong uitvoerden die zij later die avond bij nacht boven het militaire oefenterrein Marnewaard ook zouden uitvoeren. Ook werd een Cargo Delivery Dropvanuit een C-130H Hercules uitgevoerd, waarbij een aantal pallets per parachute op het veld landden.

Een luchtmobiele pathfinder daalt na zijn vrije val op de aangegeven plek.

De C-130H-30 Hercules G-273 ‘Ben Swagerman’ van 336 Squadron dropt een lading pallets.

AH-64D Apaches van 301 Squadron bieden bescherming aan de transporthelikopters en de luchtmobiele soldaten

Twee NH90 TTH transporthelikopters van het Duitse Transporthubschrauberregiment 30.