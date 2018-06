Onze Luchtmacht nr. 3 is uit!

Onze Luchtmacht nummer 3 is uit!

Briefing

De onmacht ven Europa en Nederland.

AIRBOSS

Reserve majoor-vlieger Erik ‘Corny’ Cornelisse was tijdens Frisian Flag de airboss voor Red Air.



Mensen, slagkracht, zichtbaarheid

De nieuwe Defensienota kreeg de titel mee ‘Investeren in onze mensen, slagkracht en zichtbaarheid’.



A life in the sky

Als eerste Nederlandse F-16 vlieger bereikte Joost ‘Niki’ Luijsterburg op vrijdag 13 april de magische 4000 uurs-grens.



ILA 2018

Onze Luchtmacht bezocht de ILA 2018 in Berlijn om de nieuwste ontwikkelingen te noteren.



Waarom krijgt Airpower geen prioriteit?

Als het luchtoverwicht niet gegarandeerd is, is het onverantwoord de andere krijgsmachtdelen al te gaan herstellen.



Iniohos

Een van de oefeningen die de afgelopen jaren in Europa is uitgegroeid tot een van de grootste in zijn soort is Iniohos.

Poster

Ben Ullings kon tijdens de 4 mei-herdenking de Avro Lancaster van de BBMF air-to-air fotograferen. [Ben Ullings]



Jachtvlieger in hart en nieren

Bob Hazenbos was technisch aangelegd, maar toen hij de kans kreeg om vlieger te worden greep hij die met beide handen aan.



Algemene Ledenvergadering 2018

Circa 100 KNVOL-leden werden op 25 mei gastvrij ontvangen op het Brabantse Volkel, thuisbasis van de First Fighter Wing.



Column kolonel b.d. KLu drs. Anne Tjepkema

De gemiste kansen van de Bakermat.

Binnenland

Buitenland

Verenigingsnieuws

Omslag

Om te vieren dat 322 TACTES Squadron in juni 75 jaar bestaat kreeg deze F-16AM speciale kleuren. [Kees van der Mark]