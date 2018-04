Onze Luchtmacht nr. 2 is uit!

Inhoudsoverzicht nr 1-2018

Briefing

Personeel, Europa en de KNVOL: een tour d’horizon

Verrekijkers op de Veluwe

In de reeks bezuinigingen van 2011 was de sluiting van het AOCS in de plannen opgenomen, maar die is nu van de baan.

‘Ambassadeurs’ bezoeken DHC-oefening

Uitgenodigd door hun ‘partners’ bezochten op 21 februari maar liefst 135 leden de Vliegbasis Deelen voor ‘HWIC TAC NL 2018’.



F-35 Lightning update

Over de ervaringen met de F-35A en de laatste stand van zaken aangaande de introductie van de Lightning bij de KLu.



Regio Limburg partner van 300 Squadron

Op 2 maart is het partnerschap tussen het 300 (Cougar) Squadron en de Regio Limburg officieel bekrachtigd.



De blauwe Alouette

Omdat er al enige tijd geen sprake meer was van tactische inzet werd voor de laatste Alouettes gekozen voor blauw.



Redskins boven de Poolcirkel

Eind jaren vijftig werd de Allied Command Europe (ACE) Mobile Force opgericht. Nederland wees daartoe 314 Squadron aan.



Bob Hazenbos speurde als 11-jarige het luchtruim af

Bob Hazenbos was als klein jochie al geïnteresseerd in alles wat vloog en kwam in zijn geboorteplaats goed aan zijn trekken.



Poster

Laden van 2.75 inch raketten bij AH-64D Apaches van 301 Squadron op de FARP. Oefening HWIC Strike, Bergen-Hohne. [WFH]



Luchtcadetten op Eindhoven

De Stichting Netherlands Air Cadets (NLAC) organiseert bijzondere excursies en activiteiten, speciaal voor jongeren.



Column kolonel b.d. KLu drs. Anne Tjepkema

Het gelijk van Galileo.

Binnenland

Buitenland

Verenigingsnieuws

Dienstverlaters CLSK

Omslag

De toekomst van het 300 Squadron met haar Cougars ziet er steeds rooskleuriger uit. Daarnaast is op 2 maart een partnerschap gesloten met de Regio Limburg van de KNVOL. [WFH]