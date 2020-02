Onze Luchtmacht nr 1-2020 is uit!

In het hagelnieuwe nummer kunt u lezen over:

Briefing door de voorzitter

2020: een nieuw millennium.

Live and Let Die

Vliegbasis Leeuwarden was tijdens FWIT 2019 en TWIC 2019 opnieuw gastheer voor wapeninstructeurs in opleiding.

Blue Flag

De Israëlische luchtmacht hield van 3 tot 15 november een grote internationale oefening, ‘Blue Flag’, op de vliegbasis Ovda.

Saab Draken, deel 1

De opvallende en fraaie vormgeving maakten de Zweedse Saab 35 Draken tot een bijzonder vliegtuig. Een terugblik.

Avro Shackleton

Diverse bijnamen verdiende de Avro Shackleton in zijn onverwacht lange

carrière bij de Royal Air Force.

Air Brigade Macedonië

Een bezoek aan de Air Brigade van Noord-Macedonië toont hoe het land zich voorbereidt op toetreding tot de NAVO.

Poster

Portugese F-16AM van Esquadra 201/301, vliegbasis Monte Real, tijdens FWIT 2019. [Kees van der Mark]

Henk Blouw, deel 1

Henk Blouw (85) was in ons land decennialang dé autoriteit op het gebied van de statische modelbouw van vliegtuigen.

Column kolonel b.d. KLu drs. Anne Tjepkema

China.

Binnenland

Buitenland

Verenigingsnieuws

Omslag

Een F-16AM van de KLu start tijdens de Mission Employment Phase van FWIT 2019 vanaf Vliegbasis Leeuwarden met een lasergestuurde GBU-12 Paveway II-bom onder de vleugel. [Kees van der Mark]