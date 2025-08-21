Een greep uit de inhoud

Omslagfoto

Twee MAOT’ers haken de externe lading aan onder een hoverende Chinook. De loadmaster fungeert vanuit het bodemluik als communicator naar de vliegers. Foto: Frank Crébas. Inzet links: Arnaud Boxman. Inzet rechts: Roel Bakker

Mobile Air Operations Team

Werken op enkele centimeters onder een meer dan elf ton wegende Chinook? Voor personeel van het Mobile Air Operations Team is het business as usual.

Foto: Frank Crébas

CLSK wordt CLRS

Ruim een eeuw na de start van de Nederlandse militaire luchtvaart krijgt Soesterberg er op 1 juli een nieuwe mijlpaal bij: de oprichting van het Commando Lucht- en Ruimtestrijdkrachten.

Paris Air Show

De tweejaarlijkse Salon de l’Aéronautique et de l’Espace op de Parijse luchthaven Le Bourget blijft een van de meest toonaangevende luchtvaartbeurzen ter wereld.





Een eeuw Hyères

De Franse Base Aéronautique Navale Hyères-Le Palyvestre bestaat in 2025 honderd jaar en opende daarom op 1 juni de deuren voor het publiek.

De enige nog vliegende Breguet 1050 Alizé. Foto: Kees van der Mark

Snel weg naar de snelweg

Een zo klein mogelijk detachement van 313 Squadron vloog eind mei met een A330 MRTT en vier F-35’s naar Finland voor de snelwegoefening Baana 25.

Foto: Christian Schrik



‘Fantastisch om mensen in nood mee te helpen’

Voormalig helikoptervlieger Philip Whittle kijkt met veel voldoening terug op een imposante en afwisselende carrière. “Ik zou het zo weer doen.”





Operation Orange Shield

De luchtmacht ondersteunt eind juni met vrijwel alle wapensystemen de veiligheidsoperatie Orange Shield rondom de NAVO-top in Den Haag.

Patriot-vuurleiding in Noordwijk. Foto: Gert Kromhout