Onze Luchtmacht 21-2 is uit!

Briefing 4

Voorkom de Death Valley van innovatie

Binnenland 5

Buitenland 9

Nieuwe Chinooks voor 298 Squadron 12

De CH-47F MYII CAAS lijkt als twee druppels water op zijn voorganger. Maar schijn bedriegt, want van binnen is de helikopter wezenlijk anders.

Buitenbeentje van de USAAF belicht 20

Van de diverse US Army Air Forces-eenheden die eind WOII in ons land zijn gestationeerd, is er een heel speciaal: een nachtfotoverkenningssquadron.

Poster 26

Inzet van F-16s, waaronder dit exemplaar van 322 Squadron, gaat ondanks de Covid-19-crisis gewoon door dankzij de CLSK-operatie Corona Resilience.

Air Mobility Command 29

Voor de buitenwacht lijkt er op Eindhoven niets veranderd. Maar met de oprichting van het AMC op 1 maart is de KLu klaar voor de toekomst van (tactisch) luchttransport.

Jongensdromen 34

Jumbo-topman Frits van Eerd deelt zijn liefde voor de Spitfire met voormalig F-16-demovlieger kapitein Ralph ‘Sheik’ Aarts. “De Spitfire is een jongensdroom.”

Vliegend verleden 40

In elke uitgave een greep uit fotoarchieven. Deze keer een vlucht met de NF-5 naar België en Frankrijk die Willem Helfferich in 1990 maakt.

Operatie Corona Resilience 42

Na ruim een jaar Covid-19-crisis, is het tijd om de balans voor het CLSK op te maken met Directeur Operaties commodore Traas en Directeur Materiële Instandhouding, tevens Commandant Logistiek Centrum Woensdrecht commodore Laurijssen.

Column Anne Tjepkema 47

Desert One

Verenigingsnieuws 48

Boeken 51

Omslagfoto

De eerste nieuwe Chinook in Nederland, tijdens een van de testvluchten op Vliegbasis Woensdrecht. Foto: Kees van der Mark