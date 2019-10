Onze Luchtmacht 2019-5 is uit!

In het nieuwe nummer kunt u lezen over:

Integrated Air Defence (2).

40 jaar F-16: Een ongekend succesverhaal

40 jaar geleden, op 7 juni 1979, werd de eerste F-16, de tweezitter J-259, overgevlogen naar de Vliegbasis Leeuwarden.

40 jaar F-16: Een Mid-Life Update wordt noodzakelijk

Binnen de KLu begint men te spreken over een Mid-Life Update die nodig zalzijn om de F-16A/B’s te moderniseren.

40 jaar F-16: Afghanistan wordt het nieuwe uitzendgebied

Met de aanslag op de Twin Towers in New York op 11 september 2001 veranderde ook voor de KLu de toekomst radicaal.

40 jaar F-16: De laatste uitzending met de F-16?

Van september 2014 tot januari 2019 zijn Nederlandse F-16’s actief geweest in het Midden-Oosten in de strijd tegen ISIS.



40 jaar F-16:

Kantoor TestvliegenEen kleine eenheid houdt zich bezig met het beproeven en certificeren van modificaties, apparatuur en wapens voor de F-16.



F-16BM J-066 ‘Orange Jumper’ van het Kantoor Testvliegen, 322 TACTES Squadron. [Frank Crebas]

40 jaar F-16: Waar zijn ze gebleven?

Tussen juni 1979 en februari 1992 nam de KLu 213 F-16’s in gebruik. Een overzicht van alle voor de KLu gebouwde F-16’s.

Van legerluchtwaarnemer tot vlieginstructeur (slot)

Via S.11, Fouga Magister, T-33 en NF-5 belandde Hoogevener Peter Smidt uiteindelijk op de legendarische Starfighter.

Column kolonel b.d. KLu drs. Anne Tjepkema

De European Air Group, een rolmodel?

Luchtfotograaf Eric Vorstenbosch van de Fotovlucht Vliegbasis Soesterberg maakte deze foto in 2002 voor het toenmalige 306 (F-16) Squadron. Om helemaal in 306-stijl te blijven droeg hij de nametag van commandant majoor-vlieger Marco ‘Yapper’ van Praat en de squadronbadge. [Luchtfotoarchief Vliegbasis Soesterberg via NIMH]