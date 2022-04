Onze Luchtmacht 2-2022 is uit!

In het tweede nummer van 2022 leest u over:

2022: Oorlogsdreiging en meer geld voor Defensie nog urgenter

Ooit beschikte de Koninklijke Luchtmacht over negen operationele F-16-squadrons. Daarvan is er nu nog één over: 312 Squadron op Vliegbasis Volkel.

Spanning aan de oostgrens 18

Twee topofficieren van de Koninklijke Luchtmacht schijnen hun licht op de razendsnelle Nederlandse en NAVO-reacties op de Russische inval in Oekraïne.

Opvallende deelnemers aan Frisian Flag zijn de CF-188’s van de Royal Canadian Air Force, die speciaal kwamen overvliegen voor de oefening.

Frisian Flag 2022 28

Bijna gooide de oorlog in Oekraïne nog roet in het eten, maar na drie jaar was Vliegbasis Leeuwarden weer het middelpunt van Frisian Flag.

HWIC aan de Maas 36

Vier Apache-vliegers doorliepen de Helicopter Weapons Instructor Course. Tijdens de eindoefening in hartje Rotterdam ondersteunden Chinook-collega’s hen.

Oekraïense lessen 38

In Oekraïne is te zien hoe de Russische militaire doctrine uitpakt. Kolonel b.d. Peter Wijninga geeft met veel slagen om de arm een eerste evaluatie.

NAVO op scherp 42

Het oostelijk deel van het NAVO-luchtruim hangt dagelijks vol vliegtuigen en helikopters voor verdediging, verkenning en afschrikking.

Vliegend verleden 44

Mat Herben neemt ons mee naar twee grote NAVO-oefeningen, de Tactical Air Meet 1972 en Royal Flush 1973.+

De Russische luchtmacht in Oekraïne

