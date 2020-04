Onze Luchtmacht 2-2020 is uit!

Briefing

Crisis: het kan snel gaan!

75 jaar 298 Squadron

De geschiedenis van het 298 Squadron begint met de oprichting van het Nr 6 Dutch Auster Squadron op 16 april 1945.

Jeugdluchtvaartdag

Dankzij haar netwerk kan de KNVOL een bemiddelende rol spelen om jongeren in contact te brengen met Luchtmachters.

NODF-35

Op Luke Air Force Base schoolt het Nederlands Opleidingsdetachement F-35 ervaren F-16-vliegers om op de F-35A.

Saab Draken, deel 2

In 1968 werd Denemarken Saabs eerste exportklant met een order voor de speciaal ontwikkelde Saab 35XD versie.

Kroatische trainers

De Kroatische vliegbasis Zadar-Zemunik is bij uitstek geschikt als trainingscentrum voor de Kroatische Luchtmacht.

Poster

De CH-47D Chinook D-666 van 298 Squadron in jubileumbeschildering. [WFH]

Henk Blouw, deel 2

In 1956 deed de Thunderstreak zijn intrede bij de KLu. Het leek Henk geweldig om hiervan een schaalmodel te bouwen.

Column kolonel b.d. KLu drs. Anne Tjepkema

Nederland en de nucleaire taak.

Omslag

Ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van 298 Squadron is de CH-47D Chinook D-666 op bijzondere wijze beschilderd, met de grizzly aan stuurboord- en de libelle aan bakboordzijde. Het ontwerp is van grafisch ontwerper Jeroen van Veenendaal. Op 17 maart arriveerde het toestel, midden in de coronacrisis, op Gilze-Rijen, na te zijn beschilderd bij het Logistiek Centrum Woensdrecht. [WFH]