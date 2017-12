Nieuwe leden AR verwelkomd

Tijdens de vergadering van het Landelijk Bestuur met de Algemene Raad (AR) op 15 december werden twee nieuwe leden voor de adviesraad verwelkomd: mr. drs. Arjan Lock en Anne Cor Groeneveld. Arjan Lock is Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Evangelische Omroep en Anne Cor Groeneveld heeft zo’n lange geschiedenis in de luchtvaart dat nadere introductie nauwelijks nodig is. Velen kennen hem vooral als oprichter en jarenlang voorzitter van de Dutch Dakota Association. Momenteel is hij voorzitter van het Da Vinci Comité.

Drs. Raymond Knops heeft in verband met het aanvaarden van zijn functie als staatssecretaris in het Kabinet Rutte III inmiddels de AR verlaten.

De adviesraad van het bestuur van de KNVOL bestaat nu uit de volgende leden: van Doodewaerd; A.C. Groeneveld; L.A. Joosse (Kol KLu); Mr. Drs. A. Lock; Dr. J.M. Schröder; Dr. D. Starink (Lt-Gen b.d. KLu); Mr. B.J. Swagerman.

De vergadering vond plaats in de Prins Bernhard-zaal bij de Staf Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht te Hilversum. Tijdens de lunch sloot de Commandant Luchtstrijdkrachten, luitenant-generaal Dennis Luyt, zich aan om de bestuursleden te informeren over het reilen en zeilen van ‘zijn’ Koninklijke Luchtmacht.

