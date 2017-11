Twitteraars! De KNVOL is onlangs gestart met een twitter-account. Daarmee beoogt zij geïnteresseerden in de militaire luchtvaart en de Koninklijke Luchtmacht te informeren over zaken die bij defensie en de luchtmacht spelen en die het belang van de Nederlandse luchtstrijdkrachten raken. We zijn te volgen via ons account @knvolbestuur

