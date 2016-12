Kerstgroet KNVOL

Beste vrienden en vriendinnen (wie kan er tenslotte zonder),

2016 was een dynamisch jaar voor de KNVOL. Er is veel op de rails gezet en ook het nodige gerealiseerd. Gezamenlijk proberen we de KNVOL tot een gezellige en dynamische vereniging te maken waar militaire luchtvaart – en Luchtmacht enthousiasten graag deel van uit maken: Omdat niemand zonder vrienden kan…

Namens de gehele KNVOL wens ik u en de uwen een gelukkig kerstfeest en veel heil en zegen voor 2017.

De voorzitter van de KNVOL

Drs. A.A.H. (Tom) de Bok

Commodore bd