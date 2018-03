Introductie KNVOL – KLu jubileum badge 2018

Kolonel-vlieger S. Mante en kapitein-waarnemer M.W.J.M. Broekmeijer namen na WW II het initiatief om op 17 september 1948 de vereniging ‘Onze Luchtmacht‘ op te richten om het Nederlandse volk ervan te overtuigen dat ons land, naast een leger en een vloot, ook over een luchtmacht moest beschikken, als zelfstandig onderdeel van de krijgsmacht.

In 2018 wordt bij het 70-jarig bestaan van de KNVOL stilgestaan en de Koninklijke Luchtmacht viert op 1 juli a.s. haar 65-jarig bestaan. Om beide feiten onder de aandacht te brengen presenteert de KNVOL een speciale badge, die tijdens Frisian Flag 2018 officieel het daglicht zal zien. De badges zijn vanaf 9 april tot en met 20 april te koop in de KNVOL-ledenwerfstand bij de spottersbult in Marssum. De badges zijn verder te koop bij de KNVOL-Ledenservice in Woensdrecht.

E-mail : ledenservice@onzeluchtmacht.nl

Telefoon 0164 – 750258.

G. Th. Blokhuis