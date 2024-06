In Memoriam Jan van Tilburg

In de vroeg ochtend van zondag 26 mei is oud regiobestuurslid Jan van Tilburg overleden. Hij was al enige tijd ernstig ziek. Jan was in zijn werkende bestaan bij de KLu luitenant-kolonel vlieger met vele vlieguren op zijn naam van met name helikopters als de Alouette III, Bo-105CB, CH-47D Chinook en AS532 Cougar, met daarnaast veel stafervaring en plaatsingen als Commandant 300 Squadron en Defensie Attaché in het Verenigd Koninkrijk. Jan was na zijn Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) nog steeds nauw betrokken bij het reilen en zeilen van de KLu en wist binnen de KNVOL als Activiteiten-Coördinator (AC) van de regio Soesterberg vier jaar lang (2013 – 2017) met zijn KLu-netwerk de nodige bijzondere evenementen te organiseren. Jan was immer zeer actief, alert en secuur met zijn werkzaamheden als AC.

Daarnaast was Jan een zeer sociaal en betrokken persoon met een geweldige dosis humor, geliefd bij velen. Met motorrijden als een van zijn grootste hobby’s heeft hij in zijn vrije tijd vele motortochten in het binnen- en buitenland gemaakt. Vaak ook met oud KLu-collega’s. Het heengaan van Jan is voor velen een groot verlies, waarbij onze gedachten in de eerste plaats bij zijn echtgenote Ank en de (klein-)kinderen zijn. We zullen Jan enorm missen als (oud-)collega en vriend.

Jan, R.I.P en ‘Blue Skies’.