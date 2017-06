EXCLUSIEF VOOR ONZE LEDEN: “Historisch Vliegen” op Gilze-Rijen

In samenwerking met de Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht (SKHV) organiseert de KNVOL op zaterdag 8 juli 2017 een bezoek aan de SKHV op het DHC vliegbasis Gilze -Rijen. Het bezoek omvat een rondleiding bij de SKHV, bezoek aan de werkplaatsen en het bezichtigen van de vliegtuigen van de SKHV zoals de Spitfire, Auster, Tiger Moth, Piper Cub, Fokkker S11, Harvard, Beaver en Beech 18.

Later op de dag vliegt u mee in een van de op 8 juli beschikbare vliegtuigen. Kosten € 160,00 euro per persoon inclusief vlucht. Dit bedrag is inclusief koffie / thee / cake bij ontvangst, maar exclusief lunch en overige drankjes. Het maximum aantal deelnemers is 75. Leden kunnen zich inschrijven op www.onzeluchtmacht.nl. Introducés zijn welkom. Inschrijving sluit op zaterdag 1 juli 2017.

Details over de inhoud van het bezoek (zoals aanvangstijd en meevliegen) worden na inschrijving aan u doorgegeven.