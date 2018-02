De KNVOL-ledenwervingsbus

Sinds kort beschikt de Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Onze Luchtmacht’ over haar eigen ledenwervingsbus waarmee ledenwerver Gerard Blokhuis luchtvaartshows, open dagen, luchtmachtoefeningen, scholen en en dergelijke afreist om de vereniging te promoten. De bus is gespoten in Luchtmachtblauw en voorzien van ons logo, wing, websiteadres en foto’s van een selectie van het materieel van de KLu.

Dankzij de welwillende medewerking van de Vliegbasis Woensdrecht en het 131 EMVO Squadron in het bijzonder kon vanmorgen de bus op gepaste wijze worden gefotografeerd in een echte KLu-omgeving met PC-7 lesvliegtuigen.

