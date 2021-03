Ben jij onze nieuwe ledenwerver (m/v)?

Geen vereniging zonder leden en geen leden zonder werving. Zo simpel is het. Gerard Blokhuis is het kloppende hart van de ledenwerving van de Koninkl­ijke Nederlandse Vereniging Onze Luchtmacht. Met groot enthousiasme bezoekt hij evenementen waar h­ij onze vereniging promoot en bezoekers vertelt over de voordelen van het lidmaatschap. Maar Gerard gaat stoppen. En dus z­ijn wij op zoek naar een opvolger (m/v).

J­ij steekt de handen uit de mouwen

Ben jij een enthousiast en betrokken lid? Heb je vrije tijd en wil je iets voor onze prachtige vereniging betekenen? Dan z­ijn we op zoek naar jou. Net als Gerard moet je bereid zijn de handen uit de mouwen te steken en actief het contact met mensen te zoeken. Je beheert alle spullen van de

wervingstent en de bus. Je praat mee met het Landel­ijk Bestuur over ledenwerving en -behoud en onderhoudt nauwe contacten met partners van de vereniging. Ook geef je invulling aan de ledenservice zoals het bellen van nieuwe leden en opzeggers.

En dit bieden w­e

Natuurl­ijk hebben we ook wat te bieden aan onze nieuwe Gerard of Gerdien. Je onkosten worden vergoed en je kr­ijgt een belastingvr­ije vrijwilligersvergoeding van € 1.700,- per jaar.

Wil je meer weten?

Bel gerust met Gerard op 0164 – 7502 58, of mail hem op ledenservice@onzeluchtmacht.nl