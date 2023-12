Onze Luchtmacht Nr. 6 is uit!

Briefing 4

‘Fight as you are allowed to train legally’

Binnenland 5

Buitenland 7

Expeditie Axalp 10

Frank Crebas maakte de tocht naar de Axalp om daar zelf de magie te ervaren van het Fliegerschiessen van de Zwitserse luchtmacht.

Foto: Frank Crebas

Frisian Flag 2023 14

Frisian Flag is na bijna 25 jaar business as usual, zou je denken. Maar toch verschilde ook deze editie in meerdere aspecten van vorige.

Foto: Kees van der Mark

Kiek de KLu 20

De op een na laatste ronde van Kiek de KLu, want de redactie besloot de inzendtermijn te verlengen tot 31 december. Inmiddels zijn ook de prijzen bekend.

Poster 26

F-16AM’s van 312 Squadron boven de Noordzee, voor de laatst keer tijdens Frisian Flag.

Van slagroomklopper tot hoofdwapensysteem 29

Dr. Rolf de Winter promoveerde afgelopen juni op zijn onderzoek naar de geschiedenis van de helikopter bij de Nederlandse krijgsmacht.

Mediacentrum Defensie, sergeant-majoor Cristian Schrik

Steadfast Noon 34

Na ruim vier decennia werd de Nederlandse F-16 afgelopen oktober voor het laatst in het buitenland ingezet bij een internationale oefening.

The van Gaalen 36

Als kleuter maakte Theo van Gaalen al een fantasievliegtuig van zijn kindermeubilair. Later vloog hij bij de luchtmacht met Meteors en Hunters.

F-16 EFTC 40

De eerste vijf Nederlandse F-16’s voor het European F-16 Training Center vertrokken op 7 november van Brussels South Charleroi Airport naar Roemenië.

Foto: Gert Kromhout

Vliegend verleden 44

Met het vizier op 320 en 321 Squadron belicht Mat Herben een stukje maritieme historie.

Foto: Mat Herben

Column Peter Wijninga 46

Drones, drones, drones!

Verenigingsnieuws 47

