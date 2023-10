LB-vergadering, 27 september

Meestal vergadert het Landelijk Bestuur bij het Centrum voor Mens en Luchtvaart van de KLu in Soesterberg. Op 27 september was de vergadering in de Luchtmachttoren, het hoofdkwartier van de KLu in Breda. Daar konden de bestuursleden na afloop gelijk de nieuwe info pagina op het Intranet van de KLu over onze Vereniging bekijken. Je kunt tenslotte niet vroeg genoeg beginnen met het kweken van naamsbekendheid voor de KNVOL. Na de succesvolle viering van ons 75-jarig bestaan bij het Nationaal Militair Museum kwamen vooral de komende publicaties over ons jubileum in de vergadering aan de orde. Evenals de voorbereiding van de Besturendag op 13 oktober, waar alle regiobestuursleden en landelijk bestuursleden de koppen bij elkaar steken.

