Hoofd ledenwerving gezocht

Graag uw aandacht voor onderstaand bericht :

In maart 2021 heb ik de leeftijd van 75 jaar bereikt en dat is reden dat mijn functie van Hoofd Ledenwerving bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging Onze Luchtmacht ( KNVOL ) vacant is. Mede namens de KNVOL nodig ik u hartelijk uit om op deze interessante functie te solliciteren.

Voor nadere informatie kunt terecht bij e-mailadres : ledenservice@onzeluchtmacht.nl of telefoon : 0164 – 750 258

Mede namens de KNVOL wil ik u bedanken voor de te nemen moeite.

G. Th. Blokhuis – Woensdrecht.