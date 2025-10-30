Weer veel te lezen in het nieuwe nummer 5.

Een greep uit de inhoud



Omslagfoto



Een Duitse A400M tijdens een short take off vanaf het strand van het Deense eiland Rømø. Foto: Tieme Festner. Inzet links: Ben Gorski. Inzet rechts: Jeroen Vogelaar



Falcon Leap 2025

September is de maand van Falcon Leap, een internationale luchtlandingsoefening én eerbetoon aan operatie Market Garden uit 1944.



Foto: Pieter Davids



Ruimte voor de ruimte

Space is niet meer weg te denken uit de oorlogsvoering van vandaag. Hoog tijd voor een update over het ruimtedomein.



Athens Flying Week

Ben je als Onze Luchtmacht-lezer ook geïnteresseerd in andere luchtstrijdkrachten, neem dan eens een kijkje op deze Griekse airshow.

Landen op het strand

Op het strand van het Deense Waddeneiland Rømø oefenden NAVO-transportvliegtuigen na twee jaar weer short take-offs and landings.



Foto: Willem-Sander Termorshuizen

Ledenartikel King of the castle 30

Met Ramstein 1V1 uit 2024 als voorbeeld hield de Belgische luchtmacht in augustus een vergelijkbare eendaagse oefening op Florennes.



Foto: Edwin Schimmel

Amerikaanse Wild Weasels in Japan

In het noorden van Japan ligt een van de minst bekende, maar meest strategische basis van de Amerikaanse luchtmacht, Misawa.



Foto: Frank Crebas

Vliegend verleden

Een kwart eeuw geleden werd op Curaçao de kleinste luchtmachteenheid opgeheven. 336 Squadron vloog er bijna 19 jaar met de F27 Maritime.

