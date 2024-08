Zaterdag 14 september is het weer zo ver, de jaarlijkse airfair op teuge. De vereniging onze luchtmacht is ook dit jaar weer aanwezig met een stand. Dit is het evenement voor de vliegtuigliefhebber met onder andere lezingen van experts, bijzondere vliegtuigen en luchtvaartbedrijven. Verder zijn de air cadets ook aanwezig. Voor meer informatie zie website van Home | Het event voor General Aviation liefhebbers. Entree is gratis!

Gerelateerd