45 jaar regio Noord

Zaterdag 2 september 2023 hebben wij onder prachtige weerscondities ons 45 jarig Regio Jubileum mogen vieren te Hoogeveen. Op 3 mei 1978 werd de Regio Noord opgericht te Zwolle. Een van de mannen van het eerste uur is ons huidige erelid Henk Blouw. Henk heeft van 1978 t/m 2006 een bestuursfunctie vervuld in ons Regio Bestuur. Zijn broze gezondheid en zijn hoge leeftijd liet het helaas niet meer toe om aanwezig te zijn. Wel aanwezig was onze ere-voorzitter Rob Stavast en ons erelid Harm Zijlstra met zijn echtgenote. Super gastvrij zijn wij ontvangen door de hele familie Van Egmond in- en om hun hangaar op het vliegveld Hoogeveen. Het was jammer dat hun Fokker D.21 vanwege een technisch mankement niet kon vliegen. Ook de toegezegde Spitfire van de KLuHV kon helaas niet aanwezig zijn vanwege de slechte weersomstandigheden in Gilze-Rijen. Maar er waren een aantal toestellen te bewonderen van EVW (Egmond Vintage Wings), waarin tegen betaling meegevlogen kon worden. Er is een luchtdoop verloot en de gelukkige winnaar was Giesold de Jong die zichtbaar genoot van zijn vlucht in de Klemm Kl35. Ron de Groot had zijn cockpit panel van een TF-104 Starfighter meegenomen en wat uitrustingsstukken van wijlen onze voorzitter Wybe Pot. De toekomstige commandant van het 322 Squadron Lt-kol. Pascal “Smiley” Smaal en zijn echtgenote waren ook aanwezig. Hij heeft vrijdag 8 september het stokje overgenomen van Kol. Guido “Plebs” Schols. Hij kreeg van de nestor van de Van Egmond familie Jack van Egmond en fraaie gesigneerde tekening aangeboden van de D.21. Wij werden wij verrast met een fly-by van vijf F-35 toestellen van natuurlijk ONS 322 Squadron. Wij besloten met een heerlijke BBQ en een koud drankje op het terras van de Brasserie de Basis. Al met al een zeer geslaagde dag.

[Alex Knoops]

Voorzitter Anton den Drijver tijdens zijn welkomstspeech Feest Toast op het jubileum Lt.-kol. Pascal “Smiley” Smaal krijgt een gesigneerde tekening van de Fokker D.21 overhandigd De winnaar van de luchtdoop Giesold de Jong in de cockpit van de Klemm Kl-35. De winnaar van de luchtdoop Giesold de Jong in de cockpit van de Klemm Kl-35. De Fairchild P26 in formatie met de Kl-35 tijdens de rondvluchten Fly-By 5x F-35 322 Sqn Ondergetekenden in de DH-82 Tiger Moth Fokker D.21 229 met wartime Vauxhall Anton den Drijver met Anita van Brasserie de Basis Napraten op het terras van restaurant de Basis

Alle foto’s Alex Knoops