KNVOL regio Zuid-Holland presenteert:

Zomerconcert van het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht 2 juli 2022

De dagen worden langer, de bbq gaat aan. Terrassen stromen vol en we gaan lekker naar zee. Het is weer zomer, de zon heeft corona verdrongen en we zoeken elkaar weer gezellig op!

Het Orkest Koninklijke Luchtmacht toert om die reden als vanouds weer door het land met een fris zomerconcert, toepasselijk getiteld ‘a Summer Road Trip’. Wij komen naar u toe met een programma wat de zomersfeer compleet maakt!

Het orkest onder leiding van chef-dirigent majoor Patrick Curfs wordt versterkt door geweldige vocale gastsolisten. Muziek van onder andere Zucchero, Chick Corea, Lion King en Gloria Estefan.

Datum

2 juli 2022

Tijd

20.00 – 22.30 uur

Locatie

Sporthal De Duinwetering

Duinwetering 105, 2203 HM Noordwijk, Nederland

Klink hier om een Ticket te boeken

foto’s Paul Tolenaar