IN MEMORIAM MARK FOPPEMA

Met verslagenheid hebben wij maandag 11 juni 2018 kennisgenomen van het overlijden van Mark Foppema.

Al vanaf drie jaar na de oprichting van KNVOL Regio Noord in 1978 is Mark lid geweest. Tot twee jaar geleden was hij bestuurslid en met veel enthousiasme en plezier betrokken bij de promotie van de vereniging. Met het overlijden van Mark verliezen wij een gewaardeerd lid.

Wij wensen de familie veel sterkte met het verwerken van dit tragische verlies.

Namens het Bestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Onze Luchtmacht Regio Noord,

Rob Stavast, voorzitter regio Noord.