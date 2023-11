Bedankt voor je interesse, welkom bij de KNVOL!

De Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Onze Luchtmacht’ (KNVOL) is een grote, levendige vereniging en heeft uitstekende contacten met de Koninklijke Luchtmacht (KLu). Als lid van de vereniging kom je daardoor zo dichtbij als mogelijk bij de KLu.

Actievoorwaarden Black Friday Superdeal:

• Word nu lid en betaal het eerste jaar slechts de helft van het lidmaatschapsgeld.

• Looptijd lidmaatschap is minimaal twee jaar.

• De Black Friday Superdeal is geldig van zaterdag 18 november tot en met

zaterdag 2 december 2023

• Deze actie is niet geldig in combinatie met andere lopende acties of aanbiedingen.

• Deze korting is niet met terugwerkende kracht geldig en is niet inwisselbaar

voor contant geld.

• KNVOL behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.

• Druk- en zetfouten voorbehouden.

Onze luchtmacht brengt de luchtmacht dichterbij!

Word nu lid!

: Actievoorwaarden