De Koninklijke Nederlandse Vereniging Onze Luchtmacht (KNVOL) is met zo’n 5.000 leden de grootste vereniging voor jong en oud die interesse heeft voor de militaire lucht- en ruimtevaart in het algemeen én de Koninklijke Luchtmacht (KLu) in het bijzonder. Door onze uitstekende contacten met de KLu komen onze leden binnen de hekken van een vliegbasis. Klik hier voor meer informatie of om lid te worden.